PNRR, Giovannini: “luoghi per assistenza a persone in difficoltà nelle stazioni, in particolare al Sud”

1 Dicembre 2021 11:46

Luoghi per assistenza a persone in difficoltà nelle stazioni: la nuova proposta del ministro Giovannini con un occhio di riguardo per il Sud Italia

Creare dei luoghi di assistenza per persone in difficoltà nelle stazioni sfruttando i soldi del PNRR. È questa la proposta espressa da Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili, in occasione della presentazione del Rapporto Onds di Fs sull’assistenza alle persone in difficoltà nelle stazioni. Giovannini ha dichiarato: “questa straordinaria iniziativa delle Fs nelle stazioni, che sono dei luoghi di aggregazione e dove poter soddisfare nuovi bisogni. La stazione è un luogo di aiuto per le persone più indifese e per orientarli verso luoghi più giusti per l’assistenza. Noi potenzieremo le stazioni, in particolare nel Mezzogiorno con le risorse del Pnrr. Le stazioni sono luoghi di comunità, di attività commerciali e di servizi, ma anche i accoglienza delle persone in difficoltà. Il rinnovo di queste 54 stazioni deve prevedere luoghi per svolgere questa assistenza alle persone in difficoltà“.