Il pizzaiolo bestemmia troppo, collega lo accoltella alla gola

21 Dicembre 2021 15:57

Un pizzaiolo di 22 anni ha accoltellato un suo collega 35enne perché bestemmiava troppo

Ah, ma non è Lercio. Perché sembrerebbe proprio così. In realtà è tutto vero ed è accaduto a Pompei. Un pizzaiolo di 22 anni ha accoltellato alla gola un suo collega perché, secondo la ricostruzione degli investigatori, bestemmiava troppo. Un comportamento che al giovane arrecava non poco fastidio, al punto da colpire alla gola con un coltello l’altro uomo, di 35 anni. L’aggressione è avvenuta in un locale del centro città, in Via Sacra, e sono in corso le indagini per chiarire dinamica e movente dell’episodio. La vittima si trova ricoverata in prognosi riservata, dopo operazione chirurgica d’urgenza all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove era stata trasferita. L’aggressore, invece, è stato trasferito nel carcere napoletano di Poggioreale.