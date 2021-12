Pina Sabato è la nuova responsabile della segreteria organizzativa di Tesoro Calabria

3 Dicembre 2021 14:36

Tesoro Calabria cambia decisamente pelle per avviare la sua rinascita, Pina Sabato è la nuova responsabile della segreteria

Tesoro Calabria cambia decisamente pelle per avviare la sua rinascita, a partire dal rinnovamento delle cariche sociali. Nella giornata di ieri Giuseppina Sabato (Pina per gli amici) di Soverato è stata nominata nuova responsabile e coordinatrice della segreteria organizzativa del movimento civico Tesoro Calabria, ruolo di fondamentale importanza. “Pina non ama apparire, ma ama fare. E’ una persona mite e al contempo forte e aggregante. Sono certo che creerà intorno a lei un clima positivo e un’ottima squadra che consentirà a Tesoro Calabria di ottimizzare la sua organizzazione sui territori. Buon lavoro, Pina”, ha dichiarato Carlo Tansi fondatore di Tesoro Calabria.