L’erede del grande pianista Ivo Pogorelic è reggino: il giovane Aurelio Marco Raco di Taurianova è già proiettato a grandi palcoscenici

4 Dicembre 2021 15:22

E’ di Taurianova, e si chiama Aurelio Marco Raco, il giovane pianista considerato l’erede di Ivo Pogorelic

“E’ un giovane taurianovese doc l’erede del grande pianista Ivo Pogorelic!”. Lo scrive con grande orgoglio, sui social, Klaus Davi. “Il pianista Aurelio Marco Raco, classe 1998 – si legge – è un talento straordinario, unico, originario di Taurianova considerato da molti il nuovo Igo Pogorelich. Una carriera nata al Conservatorio di Reggio Calabria e poi proiettata a livello nazionale e internazionale. Vincitore di tantissimi premi tra cui il Premio Iadeluca, il Premio Hyperion. Protagonista ieri sera del Salotto di Edoardo Lamberti Castronuovo, impegnato in prima linea per promuovere talenti giovani e non solo (come dovrebbe fare ogni meridionale: un atto di generosità e di slancio verso chi merita una visibilità nazionale). Facciamo un grosso in bocca al lupo ad Aurelio capace di cimentarsi anche nei brani più complessi e che merita davvero un successo internazionale”.