PGS Calabria, Antonella Del Core e Giovanni Gallo ospiti della convention del 19 dicembre

16 Dicembre 2021 16:38

L’evento si terrà a Cittanova, presso l’Uliveto Principessa Resort, alla presenza delle associazioni sportive calabresi

“PGS Calabria 3.0: costruttori di futuro” è il titolo della convention promossa e organizzata dal Comitato Regionale delle Polisportive Giovanili Salesiane. Un appuntamento di assoluto prestigio nella storia recente dell’associazione di promozione sportiva e sociale in programma domenica 19 dicembre 2021, a partire dalle ore 9.00, presso l’Uliveto Principessa Resort di Cittanova, in provincia di Reggio Calabria.

“Dal progetto, al sogno, alla realtà: eventi, attività, promozione sociale” il sottotitolo dell’iniziativa, alla quale prenderà parte, in veste di ospite d’onore e madrina, l’ex pallavolista e schiacciatrice Antonella Del Core, pluricampione del mondo e d’Europa con la nazionale italiana, vincitrice di ben quattro Champions League, ed oggi membro della giunta nazionale del CONI in rappresentanza degli atleti. Una presenza di enorme spessore, così come quella di Giovanni Gallo, già presidente nazionale delle PGS, direttore tecnico in carica e membro della giunta nazionale del CONI in rappresentanza degli Enti di Promozione Sportiva. Il programma dei lavori prevede alle ore 9.00 gli arrivi e gli accreditamenti dei partecipati e dei rappresentanti delle associazioni sportive pigiessine. A partire dalle ore 9.15 si terrà la cerimonia di premiazione della Coppa Calabria 2021/2022, competizione regionale PGS appena conclusa che ha visto la partecipazione di ben 123 squadre di calcio a 5 e pallavolo.

Al temine delle premiazioni, subito dopo il coffee break, si entrerà nel vivo della convention. Dopo i saluti istituzionali delle autorità presenti, prenderà la parola il presidente regionale delle Polisportive Giovanili Salesiane, Fabio Armeni, con l’introduzione sul tema “Ieri, oggi, domani: PGS Calabria 3.0”. Seguiranno gli attesi interventi di Giovanni Gallo, che relazionerà su “Promozione sociale e terzo settore: sviluppo e opportunità associativa”, e di Antonella Del Core sul tema “Lo sport al femminile: traguardi raggiunti, obiettivi da perseguire”. Tra le relazioni di Gallo e Del Core interverrà il direttore generale delle PGS Calabria, Demetrio Rosace, che focalizzerà l’attenzione sugli “Eventi PGS Calabria 2021/2022: spazi di gioco, esperienze di vita”. La convention sarà moderata da Sergio Notaro, giornalista e responsabile dell’ufficio stampa delle PGS Calabria. L’evento si concluderà con il pranzo di gala previsto alle ore 13.30, occasione anche per lo scambio di auguri in vista del Natale.

“Abbiamo preparato nel dettaglio questo evento associativo – spiega il direttore generale delle PGS Calabria, Demetrio Rosace – perché crediamo fermamente nello sport e nelle ricadute educative e di promozione sociale che ne derivano. L’impegno profuso dalla nostra associazione in questi anni ha raggiunto risultati rilevanti a vantaggio delle giovani generazioni e con questo incontro intendiamo presentarci ulteriormente al territorio in un’ottica di rinnovamento e di sviluppo della nostra proposta sportiva ed educativa che trae spunto dall’intuizione di San Giovanni Bosco. Sarà un onore ospitare nel corso della convention due personalità sportive di prestigio nazionale quali Antonella Del Core e Giovanni Gallo”.

Per ulteriori informazioni sull’evento di domenica è possibile visitare il sito www.pgscalabria.it e consultare la pagina Facebook ed il profilo Instagram “PGS Calabria”.