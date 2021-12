Perugia, Comotto: “la Reggina contro di noi sembrava la più forte, ma guardate dov’è ora…”

16 Dicembre 2021 15:15

Le parole dell’ex calciatore della Reggina Gianluca Comotto, dg del Perugia, in riferimento al campionato di Serie B, definito strano

Sei mesi alla Reggina, in Serie A. Qualche settimana fa, però, Gianluca Comotto, dg del Perugia, ha ritrovato gli amaranto, perdendo in casa per 0-2. Era il momento migliore della squadra allora di Aglietti e nessuno pensava a ciò che sarebbe potuto succedere. Neanche lo stesso Comotto che, parlando del campionato di Serie B, fa riferimento a quella gara: “il nostro bilancio è positivo ma questo campionato di B rimane strano – rivela l’ex terzino a margine della cena di Natale del club umbro, come riporta TuttoB – penso alla Reggina che contro di noi sembrava la più forte, guardate dov’è ora. Bisogna stare attenti a quello che si dice, anche se ammetto che combattere ogni partita come fa il Perugia è proprio un bel segnale”.