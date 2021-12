8 Dicembre 2021 16:12

“Percorsi di Sport”, al via domani la serie di webinar con le stelle dello sport italiano. Da Annalisa Minetti a Emanuele Blandamura: le storie dei grandi campioni italiani raccontate ai più giovani

Le stelle del mondo dello sport e dello spettacolo scendono in campo per insegnare ai ragazzi le regole d’oro del fair play, dell’integrazione, dell’inclusione e del “gioco di squadra”. Proprio in questo momento in cui la pratica sportiva, in era di covid, è vissuta ancora ‘a metà’ o con distacco, riavvicinarvi i più giovani diventa ancora più importante. Ecco perché OPES, l’Ente di Terzo Settore e Promozione Sportiva, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport e con il patrocinio del CONI, ha avviato il progetto “Percorsi di Sport”, con un ciclo di webinar gratuiti per affrontare e promuovere i temi e i valori fondamentali dello sport e del vivere insieme, dell’inclusione sociale, della parità di genere, del rispetto delle regole, della lotta al bullismo e al cyberbullismo e a ogni forma di discriminazione.

Il primo appuntamento è in calendario domani, giovedì 9 dicembre alle 11, con Annalisa Minetti – medaglia paralimpica a Londra 2012 e campionessa del Mondo di atletica, oltre che cantautrice e conduttrice televisiva – che insieme a Emiliano Malagoli – pilota di motociclismo paralimpico e presidente della Onlus Di.Di. Diversamente Disabili – affronterà il tema dell’integrazione sociale intesa come abbattimento di ogni barriera alla condivisione e alla partecipazione per il raggiungimento di un obiettivo comune, nello sport come nella vita. I due atleti racconteranno anche le proprie storie che si intrecciano fra l’amore, la dedizione, la forza di volontà, i benefici e gli insegnamenti che lo sport ha potuto dar loro.

Nei giorni seguenti saranno tanti altri i campioni sportivi che si succederanno di fronte ai monitor di tablet e pc: tra tutti il campione di boxe Emanuele Blandamura che parlerà di lotta al bullismo e al cyberbullismo, raccontando come lui, da ‘ragazzo di strada’, sia riuscito attraverso lo sport a cogliere i valori della disciplina e del rispetto e diventare un campione del ring. E ancora: la campionessa di pugilato Maria Moroni, con Elena Pantaleo – ora Consigliera Nazionale CONI e campionessa mondiale di kickboxing – e Rebecca Nicoli – boxer di fama internazionale – che affronteranno il tanto discusso tema della parità di genere in ambito sportivo. Negli altri webinar in programma nel corso del mese di dicembre si parlerà anche dell’importanza del fairplay, attraverso il gioco pulito e leale; si chiuderà il ciclo di incontri trattando la legalità e il rispetto delle regole.

È possibile iscriversi ai webinar gratuiti attraverso il sito www.percorsidisport.it.