Il sorteggio della Champions League è annullato! L’Atletico Madrid fa ricorso all’UEFA per un’irregolarità: si ripete alle 15

13 Dicembre 2021 14:03

Il sorteggio degli ottavi di Champions League è stato annullato! L’Atletico Madrid fa ricorso all’UEFA per un’irregolarità: un peccato per Juventus e Inter che avevano pescato due avversarie abbordabili

Un sorteggio pieno di insidie, che per una volta aveva sorriso alle italiane. Juventus-Sporting Club de Portugal, Inter-Ajax: due avversarie toste, ma c’era decisamente di peggio. O meglio, potrebbe ancora esserci di peggio. Il motivo? Il sorteggio appena effettuato è nullo! La decisione ha del clamoroso. L’Atletico Madrid ha scelto di fare ricorso all’UEFA affinchè il sorteggio venga ripetuto. Il tutto è nato da un errore del posizionamento della ‘pallina’ contenente il nome del Manchester United, pescato dal Villarreal nonostante le due squadre non potessero essere accoppiate (erano nello stesso girone). Il Villarreal ha quindi pescato il City, ma quando è toccato all’Atletico Madrid conoscere la propria avversaria, la pallina del Manchester United non era più inserita tra quelle dell’urna dell’Atletico Madrid. C’è stato uno scambio di palline: nell’urna dei madrileni è stata inserita quella del Liverpool (errore, perché i Reds erano nello stesso girone dell’Atletico) anziché quella del Manchester United.

L’UEFA ha accolto il ricorso: “a seguito di un problema tecnico con il software di un fornitore di servizi esterno che indica agli arbitri quali squadre possono giocare tra loro, si è verificato un errore materiale nel sorteggio degli ottavi di UEFA Champions League“. Alle 15:00 nuovo sorteggio, le italiane incrociano le dita… di nuovo.