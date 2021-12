Parte da Condofuri la riqualificazione e il rilancio delle coste calabresi. Domani convegno in webinar

13 Dicembre 2021 18:48

IL Laboratorio Territoriale Condofuri/San Lorenzo esprime soddisfazione per i consensi e i riconoscimenti ottenuti in diversi ambiti culturali e scientifici dal progetto di “Parco a Mare”

IL Laboratorio Territoriale Condofuri/San Lorenzo esprime “soddisfazione per i consensi e i riconoscimenti ottenuti in diversi ambiti culturali e scientifici dal progetto di “Parco a Mare “ di Condofuri, portato avanti dalla locale amministrazione comunale sull’originale proposta dello stesso laboratorio e degli ambientalisti locali. Progetto che potrebbe vedere presto la realizzazione con i fondi dei Collegati al PNRR. Le accelerazioni evidenti e i relativi accentuati disastri (alluvioni invernali , incendi estivi) della crisi climatica – e le sue ricadute, compresa pandemia- stanno spingendo ovunque ad una maggiore attenzione generale alla riqualificazione ecologica dei contesti territoriali, che devono assicurare anche i contributi locali alla lotta per l’ambiente e il clima. In questo quadro di forte tensione verso l’ innovazione ecologica si inserisce (purtroppo per adesso come unica eccezione calabrese) il “progetto di Parco a Mare di Condofuri “ , che sta infatti ottenendo riconoscimenti importanti da consessi culturali, tecnici e scientifici nazionali e internazionali attinenti le discipline urbanistiche e territoriali, quale modello innovativo di riqualificazione costiera utile anche a livello sovra regionale. E che sarà oggetto martedì 14 gennaio pv. di un convegno in webinar organizzato dai corsi di laurea di urbanistica e pianificazione dell’università di Firenze. A Condofuri siamo in presenza di un tratto di costa ionica reggina che si è preservato dalla diffusione dell’insediamento, pervasivo e degradante, che ha segnato l’intorno- come molta costa calabra – e presenta ancora i caratteri ecopaesistici originali. Il progetto di “Parco a mare” di Condofuri non nasce però originariamente quale operazione di tutela, riqualificazione e restauro della fascia costiera del comune com’è oggi. Circa una decina di anni or sono il comune infatti era riuscito a farsi approvare nell’abito del POR Calabria 2007-13 (Programmazione nazionale e comunitaria) un “vecchio” progetto di realizzazione del Waterfront nella fascia costiera del territorio comunale. Quella realizzazione appariva però molto problematica, anche perché contrastante con la corrente normativa nazionale e regionale, che non permettevano più operazioni tanto vaste di cementificazione, consumo di suolo, impermeabilizzazione e impatto ambientale in area costiera (interamente tutelata dal Codice del Paesaggio). Il Comune di Condofuri nel 2014 ha accettato di rivedere il progetto, trasformandolo secondo le istanze del laboratorio da “lungomare” jn “Parco a mare”, che intende consolidare gli ecosistemi presenti, considerati gli habitat e gli apparati esistenti, preservare la costa in erosione, e creare un parco costiero (non marino), che diventi area di incontro e fruizione socioculturale e ambientale permanente, fruita non soltanto dagli abitanti del comune. Oggi tale progetto puo’ diventare realtà.

L’incontro si tiene martedì 14 dicembre pv. Alle 15.00, presso i locali del plesso di Santa Verdiana dell’Università di Firenze e in webinar . Chi volesse partecipare, collegandosi via Google Meet, invii la richiesta via mail a enrico.gulli@stud.unifi.it.