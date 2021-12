Papiro (M5S), “finanziato anche il comune di Messina per l’impegno sulla gestione dei migranti”

31 Dicembre 2021 10:00

Grazie ad un emendamento del Movimento 5 stelle è stato rifinanziato il contributo per i comuni siciliani come Messina, impegnati con i flussi migratori

“Saranno stanziati 1,5 milioni per dare supporto ai comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani, che devono garantire al contempo la sicurezza dei cittadini e dei migranti, consapevoli che la gestione dei flussi migratori risulta ancora più complessa in questa delicata fase segnata dall’emergenza sanitaria“, è quanto afferma il deputato grillino Papiro. “Avevamo detto che avremmo aiutato concretamente questi territori: manteniamo alta l’attenzione sulle problematiche che stanno affrontando. Queste fondo, fortemente voluto dal M5S durante il Conte bis, e’ stato istituito per fornire risorse che potranno essere utilizzate per strutturare al meglio l’accoglienza. Tale contributo non può’ e non deve essere considerato fine a se stesso, il fenomeno migratorio va affrontato in maniera strutturale. E’ doveroso non lasciare soli tutti quei comuni che da sempre si sono dimostrati modelli di accoglienza”, conclude il deputat0 orlandina.