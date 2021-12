Palmi: annullati il concerto delle Vibrazioni e il Capodanno

21 Dicembre 2021 16:01

Palmi: “a causa delle ulteriori restrizioni che il governo andrà ad emanare, sono stati annullati gli eventi in programma”

“Purtroppo, a seguito di recenti e nuove indicazioni pervenuteci dagli enti preposti alla tutela dell’ordine pubblico e della salute, anche alla luce delle imminenti ulteriori restrizioni che il governo andrà ad emanare, siamo costretti nostro malgrado ad annullare gli eventi in programma. Nonostante avessimo predisposto tutte le misure di sicurezza richieste per garantire gli spettacoli nel rispetto delle norme anti Covid, purtroppo dobbiamo attenerci alle disposizioni e quindi annullare quanto già meticolosamente organizzato. Contiamo di fare il concerto in futuro, godendo comunque di questo periodo natalizio con le tante altre iniziative ed attrazioni già in corso”. E’ questo il post pubblicato su facebook dal Comune di Palmi.