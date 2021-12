Pallacanestro Viola-Monopoli, coach Bolignano: “Klacar ha dimostrato che se c’è con la testa può giocare una gara importante”

19 Dicembre 2021 21:19

Amar Klacar trascina la Pallacanestro Viola nella vittoria contro Monopoli: coach Bolignano sottolinea la prova del 2000 neroarancio, dal punto di vista mentale

Amar Klacar è stato giocatore che ha sofferto maggiormente il momento negativo della Pallacanestro Viola, nelle 4 sconfitte consecutive, offrendo prove piuttosto opache rispetto all’ottimo inizio di stagione. Lo scotto da pagare per essere un 2000. Oggi l’ala piccola bosniaca ha risposto alle critiche con una fantastica prestazione che ha portato i neroarancio al successo contro Monopoli: 20 punti frutto di 5/6 da 2, 3/4 da 3 e 1/2 ai liberi.

In conferenza stampa, rispondendo alla domanda di StrettoWeb in merito alla prestazione di Klacar, coach Bolignano ha dichiarato: “Klacar ha sofferto come hanno sofferto tutti. Per lui è amplificato perchè è un 2000 che non ha mai giocato, con una responsabilità importante quest’anno, quella di partire in quintetto, di essere il nostro 3 titolare. Ha dimostrato delle cose ottime nel bienno in A2 a Napoli, in allenamento durante la settimana, non in campo. Questa sera ha dimostrato che se sta dentro psicologicamente, mentalmente e agonisticamente può giocare anche dei minuti importanti. È ovvio che dipende da lui. Dipende anche dalla fiducia riposta nei suoi confronti, ma credo che una società e un allenatore che decidono di prenderlo e inserirlo all’interno di questo progetto come 3 titolare, il primo passo in termini di fiducia nei suoi confronti è stato fatto. Deve essere lui a raccogliere tutto ciò che può raccogliere. Sicuramente ha fatto una prova importante mettendola al servizio della squadra“.