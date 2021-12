Pallacanestro Viola-Cassino, il bilancio di coach Bolignano: “guardiamo la classifica, chance da non sprecare!”

23 Dicembre 2021 23:09

La Pallacanestro Viola batte Cassino nel recupero e si tira fuori dalle zone calde della classifica. Coach Bolignano tira le somme di questa prima parte di stagione: i neroarancio hanno una chance da non sprecare

Dopo la vittoria contro Monopoli arriva anche quella contro Cassino. Quattro punti pesantissimi per la Pallacanestro Viola che sotto Natale regala 2 gioie importanti ai propri tifosi scacciando via la piccola crisi arrivata con 3 risultati negativi consecutivi. Vincere aiuta a vincere e farlo contro le dirette concorrenti è ancora più dolce. Punti pesanti che permettono a Fall e compagni di staccarsi dalla zona Playout e guardare avanti, sul treno della postseason c’è ancora posto.

In conferenza stampa dopo la partita, coach Bolignano ha tirato le somme della stagione ai microfoni di StrettoWeb: “è il classico percorso di up e down, siano nella parte up. Spero che la pausa natalizia non interrompa questo percorso. Al di là di vittorie e sconfitte, parliamo di prestazioni. Sicuramente siamo incappati in prestazioni non felicissime sia per come le abbiamo affrontate, sia per l’atteggiamento. Oggi dire che sono scontento non è contento nei confronti dei ragazzi che hanno disputato le ultime due prove e ci hanno messo un po’ più di maturità. A essere contento sarei bugiardo. So che in questo momento bisogna tenere alta l’attenzione e alzare l’asticella. In questo momento abbiano necessità di guardare la classifica, oggi la classifica è cortissima, siamo ottavi. Abbiamo necessità di capire che questa è una chance importantissima che hanno i ragazzi. Questi 5 giorni che hanno i ragazzi, fortunatamente non 10 grazie al recupero, serviranno loro per liberare la testa. Torneranno qui sul finire dell’anno per fare un lavoro di mental coaching, è importante lavorare sulla testa di questi ragazzi che hanno sofferto tanto ed è giusto anche che gioiscano“.