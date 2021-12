Pallacanestro Viola, BCenters Reggio Calabria nuovo punto vendita ufficiale ticketing del club neroarancio

3 Dicembre 2021 12:14

BCenters Reggio Calabria nuovo punto vendita ufficiale ticketing della Pallacanestro Viola

Pallacanestro Viola e BCenters Reggio Calabria comunicano la collaborazione commerciale per la stagione cestistica in corso con cui BCenters diventa punto vendita ufficiale ticketing della Pallacanestro Viola. BCenters è il più grande Front Office della città e offre servizi al cittadino quali pagamento bollettini , PagoPa, ricariche telefoniche, Punto Ritiro e Consegna BRT, GLS, Amazon, Vinted e Wish. Da BCenter potrai anche acquistare comodamente i tuoi Biglietti Trenitalia e troverai la Prevendita biglietti ufficiale Reggina 1914.

Disponibili i biglietti di ingresso per eventi in tutti gli Stadi: concerti e spettacoli: BCenters è infatti Rivenditore TicketOne, Vivaticket, liveTicket, Etes. BCenter, la Casa dell’Intrattenimento Globale ti aspetta in via Sbarre 260 a Reggio Calabria e da BCenter ancora per il mese di dicembre potrai acquistare i biglietti della Viola con la Speciale Tariffa Amaranto e Partner al 50%.