Palermo: il presidente Mattarella visita i giardini di Palazzo Orleans [FOTO]

26 Dicembre 2021 21:40

Mattarella visita i giardini di Palazzo Orleans, polmone verde nel cuore di Palermo e tanto amati in città

Nel giorno di Santo Stefano, il presidente della Repubblica, ha visitato i giardini di Palazzo Orleans a Palermo. “Grazie a Mattarella per la informale e apprezzatissima visita al polmone verde nel cuore della città”, afferma il Governatore Nello Musumeci. “Avere restituito questo luogo ai grandi e ai piccini, ai turisti, ai palermitani e a tutti i siciliani, avervi realizzato un meraviglioso Presepe per rendere onore alla nostra identità, mi riempie di orgoglio perché aumenta il valore delle istituzioni che devono aprirsi alla società. È stata anche, a nome di tutti i siciliani, l’occasione per dire grazie al presidente per il suo autorevole ruolo di guida della collettività nazionale”, conclude Musumeci. In alto la FOTOGALLERY completa dell visita del presidente Sergio Mattarella.