Palazzo dei Leoni, domani in programma la presentazione del CD di canti inediti della tradizione del Comune di Capizzi

13 Dicembre 2021 14:39

Il progetto, curato da Mario Sarica e Giuliana Fugazzotto, sarà illustrato alle ore 11 nel Salone degli Specchi

Si svolgerà domani 14 dicembre, alle ore 11, presso il Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni la presentazione del CD, realizzato dal “Museo Cultura e Musica Popolare dei Peloritani” e dall’Associazione culturale “κικλος”, contenente circa 60 minuti di canti monovoci e polivocali inediti, relativi a contesti di lavoro e rituali, quali quelli del periodo della Settimana Santa, riferiti al Comune di Capizzi, centro dei Nebrodi dove sopravvivono elementi demoetnoantropologici e forme di canto tradizionale, di spiccato interesse storico, artistico e religioso.

Interverranno il Sindaco metropolitano di Messina, Cateno De Luca, il Sindaco di Capizzi, Leonardo Principato Trosso, la Vice Segretaria Generale, Anna Maria Tripodo, il curatore del progetto editoriale, Mario Sarica, e l’etno-musicologa Giuliana Fugazzotto.

Il territorio di Capizzi è stato citato in scritti di Cicerone (106-43 a.c.) ma, probabilmente, i suoi primi insediamenti potrebbero risalire alle fasi storiche denominate del “bronzo antico” o “del bronzo medio” (circa 2000-1500 a.c.)

I contenuti del CD sono il frutto del lavoro dei ricercatori Mario Sarica e Giuliana Fugazzotto che, recuperando frammenti di un patrimonio di beni immateriali, hanno voluto fare emergere i caratteri identitari delle nostre comunità rurali, e, così hanno voluto celebrare anche l’anniversario del “venticinquennale” del Museo.

Nel CD è inserita anche una breve guida all’ascolto e, nella confezione, un omaggio al pittore di Capizzi Antonino Mancuso Fuoco – di cui ricorrono i venticinque anni dalla sua scomparsa – che consiste nella raffigurazione di alcune sue opere in una cartolina.

Il pittore capitino, nato nel centro nebroideo nel 1921 e lì deceduto nel 1996, raffigura nelle sue opere scene di vita di un habitat agro-silvo-pastorale della sua comunità ed è certamente fra i personaggi più illustri nati nella cittadina dei Nebrodi.

Suoi quadri sono presenti in musei nazionali ed internazionali.

Il CD sarà successivamente pubblicizzato e messo a disposizione delle realtà culturali presenti nel territorio con un’attenzione particolare verso le Istituzioni scolastiche e rappresenterà un indispensabile strumento di conoscenza della cultura del territorio nebroideo contribuendo a rafforzare l’identità siciliana.