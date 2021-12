Napoli, Osimhen positivo al Covid per la seconda volta: il calciatore è bloccato in Nigeria

30 Dicembre 2021 12:24

Victor Osimhen è risultato positivo al Covid per la seconda volta: il calciatore del Napoli sarebbe dovuto tornare in Italia per una visita di controllo, ma è bloccato in Nigeria

Negli ultimi giorni il caso Osimhen ha tenuto banco in casa Napoli. Il calciatore africano ha accettato la convocazione della Nigeria per la Coppa d’Africa, seppur ancora convalescente dall’infortunio al volto subito diverse settimane fa. Il calciatore aveva in programma una visita di controllo in Italia, per valutare il proprio percorso di recupero, ma è risultato positivo al Covid. L’ex Lille ha effettuato un tampone prima di partire verso l’Italia, dal quale è stata evidenziata la sua positività. È la seconda volta che il bomber contrae il virus, entrambe le volte dopo un viaggio in Nigeria. Osimhen è asintomatico e si trova attualmente in isolamento. Di seguito il comunicato del Napoli: “la SSC Napoli comunica che il giocatore Victor Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l’esecuzione del tampone prima del viaggio in Italia, dove domani era prevista una visita di controllo del Prof. Tartaro. Di conseguenza, le autorità locali hanno disposto l’isolamento del giocatore e il check-up sarà riprogrammato dopo la negativizzazione e il suo rientro in comunità“.