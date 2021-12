Open vax in Calabria: vaccinazioni senza prenotazione domani e domenica [INFO e DETTAGLI]

10 Dicembre 2021 22:26

Open Vax Weekend anche per questo fine settimana, come anticipato nei giorni scorsi dal Presidente Occhiuto, per intensificare la campagna vaccinale e venire incontro a chi ha difficoltà nel prenotarsi. Domani, 11 dicembre, e domenica 12 dicembre sarà possibile accedere ai punti vaccinali sparsi sul territorio regionale senza necessità di prenotazione. Da lunedì al venerdì, si ricorda, è necessaria la prenotazione su piattaforma – prenotazioni.vaccinicovid.gov.it – per evitare disagi e lunghe attese agli utenti. Si ringrazia per la collaborazione i volontari, le Asp e le Aziende Ospedaliere.

PROVINCIA DI CATANZARO

CATANZARO

Presidio Ospedaliero “Ciaccio-De Lellis”

Domenica dalle ore 8 alle ore 20

Ente Fiera Area Magna Græcia

Sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 19

DAVOLI

Centro Polifunzionale

Sabato dalle ore 9 alle ore 13

LAMEZIA TERME

Centro Polifunzionale

Sabato dalle ore 9 alle ore 13

Ex Ospedale Vecchio

Sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 19

PROVINCIA DI COSENZA

Distretto Savuto

COSENZA

Palazzetto delle Associazioni viale degli stadi

Sabato dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16

ROVITO

Domenica dalle ore 9 alle ore 13

ROGLIANO

Centro Vaccinale

Domenica dalle ore 9 alle ore 17

PATERNO CALABRO

Sabato dalle ore 9 alle ore 14

CAROLEI

Sabato dalle ore 9 alle ore 13

MENDICINO

Sabato dalle ore 9 alle ore 16

SPEZZANO SILA

Domenica dalle ore 9 alle ore 13

Distretto Valle Crati

RENDE

Centro Vaccinale c/da Dattoli

Sabato dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18

Poliambulatorio

Sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 13

LATTARICO

Sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 14

LUZZI

Sabato dalle ore 9 alle ore 14

MONTALTO UFFUGO

Centro Ex Invitalia

Domenica dalle ore 9 alle ore 17

BISIGNANO

Ex Museo liuteria

Domenica dalle ore 9 alle ore 15

Distretto Tirreno

AMANTEA

Poliambulatorio

Sabato dalle ore 9 alle ore 16

PAOLA

Palatenda

Sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 16

CETRARO

Sabato dalle ore 9 alle ore 13

PRAIA A MARE

Sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 16

DIAMANTE

Domenica dalle ore 9 alle ore 16

Distretto Esaro Pollino

SAN MARCO ARGENTANO

Palestra

Sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 13

CASTROVILLARI

Presidio Ospedaliero

Sabato dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18

Distretto Ionio

ROSSANO

Centro vaccinale via De Rossi

Sabato dalle ore 15 alle ore 18

Domenica dalle ore 9 alle ore 13

CORIGLIANO

Centro di eccellenza

Sabato dalle ore 15 alle ore 18

Domenica dalle ore 9 alle ore 13

CARIATI

Centro vaccinale

Sabato e domenica dalle ore 15 alle ore 18

TREBISACCE

Sabato dalle ore 15 alle ore 18

CROSIA

Sabato dalle ore 15 alle ore 18

Domenica dalle ore 9 alle ore 13

CASSANO ALLO IONIO

Sabato dalle ore 15 e dalle ore 18

Domenica dalle ore 9 alle ore 13

PROVINCIA DI VIBO

VIBO

Palavalentia

Sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 19

SERRA SAN BRUNO

Palazzetto dello sport

Sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 19

RICADI

Palazzetto dello sport

Sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 19

NICOTERA

Poliambulatorio

Sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 19

TROPEA

Domenica dalle ore 9 alle ore 13

FILADELFIA

Palarabone

Domenica dalle ore 15 alle ore 19

FABRIZIA

Postazione mobili

Domenica dalle ore 9 alle ore 14

BRIATICO

Postazione mobili

Sabato dalle ore 15 alle ore 19

PROVINCIA DI CROTONE

CROTONE

Croce Rossa via Saffo

Sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18

Via Nazioni Unite

Sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18

MESORACA

Palestra scuola primaria

Sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18

CIRO’ MARINA

Sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

REGGIO CALABRIA

GOM

Sabato dalle ore 8 alle ore 14

REGGIO CALABRIA

Pellaro-Centro Civico Cardea

Sabato e domenica dalle ore 8 alle ore 14

SCILLA

Sabato e domenica dalle ore 8.30 alle ore 13

TAURIANOVA

Poliambulatorio specialistico

Sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 19

REGGIO CALABRIA SUD

Polo Sanitario Sud

Sabato e domenica dalle ore 8 alle ore 14

MONASTERACE

Struttura comunale

Sabato e domenica dalle ore 8 alle ore 14

SIDERNO

Struttura territoriale

Sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 19