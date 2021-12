Oms: “il 2022 deve essere l’anno in cui mettiamo fine alla pandemia di Covid”

20 Dicembre 2021 18:35

Il Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha spiegato che il 2022 dovrà essere l’anno in cui si metterà fine alla pandemia

Il 2022 deve essere l’anno “in cui mettiamo fine alla pandemia” da Covid-19. Sono le parole del Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Un evento annullato è meglio che una vita di meno”, ha precisato in riferimento alle festività natalizie. “Non c’è dubbio che con l’aumento degli incontri sociali nel periodo delle vacanze in molti Paesi condurrà a un aumento dei casi. Siamo tutti stanchi di questa pandemia e vogliamo passare più tempo con le nostre famiglie e i nostri amici, vogliamo tornare alla vita normale. Il più rapido modo di farlo è prendendo le decisioni difficili per proteggere noi stessi e gli altri. In alcuni casi, si tratta di annullare o posticipare eventi. E’ meglio annullare oggi e celebrare più tardi che celebrare oggi e piangere domani”. Poi Tedros spiega come è possibile porre fine alla pandemia: “dobbiamo porre fine all’iniquità e far si che il 70% della popolazione in ogni Paese sia vaccinata entro la metà dell’anno prossimo”.