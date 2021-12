14 Dicembre 2021 18:01

Omicron, le parole del direttore generale dell’Oms

“La variante Omicron e’ ormai nella maggior parte dei Paesi e si sta diffondendo ad una velocita’ che non ha abbiamo mai visto prima“. Lo ha detto il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel consueto briefing sul coronavirus. “Voglio essere molto chiaro: i vaccini da soli non porteranno nessuno fuori dalla pandemia. Non si tratta dei vaccini al posto delle mascherine, i vaccini al posto del distanziamento. Bisogna fare tutto insieme“, ha sottolineato.