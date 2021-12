31 Dicembre 2021 19:34

Pura in Calabria: Vigilia di Capodanno di sangue a Soriano Calabro dove nel pomeriggio è stato ucciso un uomo

Vigilia di Capodanno di terrore a Soriano Calabro, in provincia di Vibo Valentia, dove un uomo, nel pomeriggio, è stato ucciso in un agguato davanti ad un barbiere. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 i cui medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso del 40enne di Sorianello. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto operativo di Vibo Valentia oltre agli agenti del commissariato di polizia di Serra San Bruno.