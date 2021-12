Covid, Occhiuto: “non credo sia una bestemmia parlare di obbligo vaccinale”

10 Dicembre 2021 11:24

Occhiuto: “non credo sia una bestemmia parlare di obbligo vaccinale. Il Covid sta mettendo in ginocchio l’economia del Paese, oltre a determinare tanti morti ogni giorno”

Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in un’intervista a “Il Foglio”, sottolinea: “sui vaccini Forza Italia, dall’inizio, ha assunto una posizione chiara, che forse è servita anche a temperare quella dei nostri alleati. Registro che oggi anche Lega e FdI sono più in linea con la condizione di crisi che sta vivendo il Paese”. “Noi siamo saldamente nel centrodestra, ma ancor più saldi nella nostra opinione, in ordine alla necessità di proseguire e intensificare la campagna di vaccinazione”, è il ragionamento di Occhiuto, che non si nasconde nemmeno davanti alle ipotesi più drastiche: “Se arrivassimo a percentuali ancora più consistenti – oggi la copertura arriva all’85 per cento degli over 12 – l’obbligo non sarebbe necessario. Ma premesso ciò, io non credo sia una bestemmia parlarne. Il Covid sta mettendo in ginocchio l’economia del Paese, oltre a determinare tanti morti ogni giorno”. Insomma, conclude il presidente Occhiuto, “se anche si dovesse stabilire l’obbligo vaccinale non me ne stupirei, non lo considererei certo una compressione inaccettabile della libertà”.