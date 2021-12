Occhiuto: “grazie presidente Mattarella, successore abbia stesse qualità”

31 Dicembre 2021 22:54

Occhiuto: “il presidente Mattarella ci consegna, come ha sempre fatto durante il suo settennato, parole di saggezza e di grande equilibrio”

“Il presidente Mattarella ci consegna, come ha sempre fatto durante il suo settennato, parole di saggezza e di grande equilibrio”. Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. “Il 2021 è stato un anno complicato, ma il nostro Paese – anche grazie alla guida di un capo dello Stato lungimirante – è riuscito a ripartire; e adesso è locomotiva in Europa, tanto nella lotta alla pandemia quanto nella ripresa dell’economia. Il 2022 sarà l’anno delle sfide, per continuare con ancor più determinazione le performance degli ultimi 12 mesi, per iniziare a spendere presto e bene le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per consolidare con l’aiuto della scienza e dei vaccini la lotta al Covid. L’anno nuovo sarà anche quello che, nelle primissime settimane, ci porterà ad eleggere un nuovo presidente della Repubblica. L’auspicio è che il successore dell’attuale inquilino del Palazzo del Quirinale abbia le sue stesse qualità nel delicato compito di rappresentare l’unità nazionale, di far osservare con rigore i dettami della Costituzione, e di salvaguardare l’integrità delle nostre istituzioni. Grazie presidente Sergio Mattarella”, conclude Occhiuto.