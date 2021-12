Occhiuto: “il Centro è possibile solo nel Centro/Destra. Alle Regionali in Calabria con Forza Italia abbiamo preso il 26%”

7 Dicembre 2021 22:22

Occhiuto: “il Centro è possibile solo nel Centro/Destra. Oggi c’è una parte consistente dell’elettorato che forse non giudica più con grande entusiasmo né la Lega né Fratelli d’Italia”

Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, intervenendo a “Tg2Post”, su Rai2“, parla della situazione politica nazionale: “il centro è possibile solo nel centrodestra. Apprezzo molto Calenda, è sicuramente un uomo coraggioso. Più coraggioso evidentemente di Conte: ‘il coraggio, uno, se non ce l’ha, mica se lo può dare’, diceva Don Abbondio. E un leader politico si misura anche dal coraggio che ha”. “Però, Calenda -sottolinea- ha ancorato la sua proposta politica, che è una proposta politica moderata e di buon senso, nella parte sbagliata dello schieramento. Nel centrosinistra un partito percepito come una formazione di centro c’è già: si chiama Partito democratico. L’unico spazio politico nel quale si può radicare il centro è il centrodestra. Io l’ho dimostrato in Calabria, con Forza Italia alle ultime elezioni regionali abbiamo preso il 26%. Oggi c’è una parte consistente dell’elettorato che forse non giudica più con grande entusiasmo né la Lega né Fratelli d’Italia, e cerca una proposta alternativa, moderata ma ancorata al centrodestra. E nel centrodestra quest’area è presidiata da Forza Italia”, conclude