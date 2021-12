Veneto, il vaccino anti-Covid non basta più: scatta l’obbligo di tampone per tutti gli operatori sanitari

17 Dicembre 2021 22:25

In Veneto scatta l’obbligo di tampone ogni 4 giorni agli operatori sanitari (che sono già vaccinati)

Anche il Veneto entra nel novero delle Regioni italiane che a breve, precisamente da lunedì 20 dicembre, entrerà in zona gialla. Il Governatore Luca Zaia ha però già anticipato alcune misure contenute in un’ordinanza che entreranno in vigore dalla mezzanotte di oggi fino al 16 gennaio. Tra queste, la norma che salta all’occhio è quella che riguarda operatori sanitari e socio-sanitari: per loro scatta l’obbligo di tampone ogni 4 giorni nonostante ci sia già quello per la vaccinazione (sono già alla terza dose).

Inoltre, è stato introdotto l’obbligo di mascherina all’aperto, ad eccezione dei bambini sotto i 6 anni e i soggetti con patologie e disabilità, e sono stati invitati gli Enti locali ad adottare misure atte ad evitare assembramenti nei luoghi pubblici: “non vogliamo complicare la vita – ha commentato Zaia – ma chiedere la collaborazione ai cittadini. I vaccini ci permettono una vita normale, ma negli ospedali ci sono sempre i ricoverati. Siamo convinti di poter fare un grande lavoro nelle prossime settimane, che sono quelle cruciali. La curva potrà andare su ancora un paio di settimane. Ci sarà il freddo, le festività e le visite in famiglia, ma vanno tutelati soprattutto gli anziani, che sono quelli più toccati dall’ospedalizzazione”.