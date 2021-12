Messina, Carbone (FdI): “predisporre nuove aree drive in per evitare caos e code per i tamponi”

27 Dicembre 2021 10:29

Dario Carbone, vice presidente del Circolo “dello Stretto” di Fratelli d’Italia, chiede di predisporre nuove aree drive in a Messina per snellire le procedure dei tamponi anti-Covid

Il Vice Presidente del Circolo “dello Stretto” di Fratelli d’Italia Dario Carbone chiede che vengano predisposte immediatamente nuove aree “drive in” a Messina per effettuare tamponi. “Il numero di positivi – dice – è in costante crescita e la città è in preda al caos a causa delle code chilometriche per sottoporsi a un tampone rapido al drive nell’area “Ex Gasometro”, considerato anche che i tamponi “rapidi” sono quasi introvabili nelle farmacie peloritane“.

“Ritengo sia necessario arrivare preparati alla vigilia del capodanno, da un lato implementando subito le aree drive in per l’esecuzione dei tamponi e dall’altro potenziando i turni del personale assunto per l’emergenza sanitaria da Covid-19 al fine di accelerare il processo di esecuzione e sviluppo dei tamponi“, conclude Carbone che ha chiesto anche l’intervento di Elvira Amata, capogruppo di Fdi e componente della commissione salute all’Ars.