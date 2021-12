La Nuova Pallacanestro Messina centra il poker contro la Mastria Catanzaro: finisce 82-66

20 Dicembre 2021 10:36

La formazione giallorossa parte a razzo (14-2) e controlla tutti i tentativi di rimonta ospite chiudendo a +16. Prestazione super di Perriere (28), doppia cifra per Nicolini (19) e Pierleoni (13)

Quarta vittoria consecutiva per la Nuova Pallacanestro Messina che al PalaTracuzzi supera la capolista Catanzaro per 82-66 rilanciandosi definitivamente in classifica. Gli atleti di coach Manzo chiudono così in bellezza il 2021 con una prestazione super, guidati da un sontuoso Perriere (28), in un match condotto dall’inizio alla fine.

Primo quarto con Messina che parte a razzo (14-2 dopo 4’30’’) grazie a Perriere e alla tripla di Nicolini. I giallorossi toccano il +14 sul 18-4 grazie a una tripla dello scatenato Perriere (11 punti dei 28 finali già nel primo parziale), Salvatico nel tentativo di servire un alley oop a Perriere segna il 20-6, poi serve un gran assiste per il 22-8 quando mancano 3’25’’ alla prima sirena. Pierleoni in entrata serve Perriere che inchioda a due mani (24-10 a 2’34’’), Catanzaro riduce lo svantaggio alla prima sirena con un parziale di 9-2, prima sirena che suona sul 26-19.

Salvatico mette la tripla del nuovo +10 (29-19), poi smazza un assist per Maddaloni (31-21), ancora Perriere a segno (33-23) imitato dall’altro lungo Maddaloni (35-23). Gran canestro in entrata di Pierleoni, Catanzaro si rifà sotto (37-31), coach Manzo chiama timeout quando mancano 2’30’’ all’intervallo, primo tempo che si chiude sul 41-37 con il canestro di Nicolini.

Primi due minuti della ripresa a secco, poi tripla di Fernandes Barroca e grande tiro in sospensione di Nicolini (46-37), gioco a due fra il portoghese e Perriere che conclude da sotto, palla rubata e canestro di Pierleoni che costringe al timeout Catanzaro sul 50-37 a 6’31’’ dalla fine. . I giallorossi, partiti 9-0, vedono Catanzaro tornare a -5, Pierleoni fa 3/3 dalla lunetta, palla rubata e bel 3 contro 1 concluso da Nicolini per il +10, con Nicolini che replica per il 60-48. Perriere corregge un tiro di Lo Iacono e segna due liberi per il 64-50 di fine parziale.

Riconquistato un buon margine Messina non si volta più indietro, Pierleoni in penetrazione segna il 69-54, replicando per il 71-57; Perriere dal centro dell’area mette il 73-59 quando mancano 4’30’’ alla fine, il canestro di Nicolini (75-59) induce la panchina ospite alla sospensione quando mancano 4’05’’. Perriere ancora a segno per il 77-60, la Nuova Pallacanestro ha nel mirino la differenza canestri (sconfitta di 8 all’andata), stoppatona di Perriere, canestro di Salvatico e Nicolini chiude i conti sull’82-65 con una tripla, la partita termina 82-66.

In classifica la Nuova Pallacanestro si porta al terzo posto in coabitazione con la Vis Reggio Calabria, prossimo turno nel 2022 nel derby in trasferta contro il Basket School Messina mercoledì 5 gennaio al PalaMili con inizio alle ore 20:30.

Tabellino:

Nuova Pallacanestro Messina – Mastria Catanzaro 82-66

Nuova Pallacanestro Messina: Salvatico 4, Vasilevskis 2, Fernandes Barroca 6, Perriere 28, Guadalupi, Pierleoni 13, Maddaloni 4, Lo Iacono 6, Nicolini 19.

Allenatore: Manzo.

Mastria Catanzaro: Procopio 10, Calabretta 7, Rotundo 5, Fall 21, Brugnano 0, Mavric 13, Agosto ne, Shvets, Mastria, Sereni 10.

Allenatore: Di Martino.

Parziali: 26-19, 15-18 (41-37), 23-13 (64-50), 18-16 (82-66).

Arbitri: Daniele Barbagallo di Acireale (CT) e Raphael Crisafi di Ragalna (CT).