“Con la nuova Giunta è de profundis per l’aeroporto di Reggio Calabria, Pd artefice del disastro”: il pensiero di Francesco Nucara

3 Dicembre 2021 14:01

Il pensiero di Francesco Nucara noto e storico deputato reggino ed ex leader del partito repubblicano, sulle sorti dell’aeroporto reggino dopo la costituzione della nuova giunta comunale di Reggio Calabria, per cui si attende solo l’ufficialità

Tra vecchi e nuovi problemi, a Reggio Calabria in questo momento regna l’incertezza. Si è in fase di ufficializzazione della nuova Giunta a qualche settimana dalla condanna e sospensione del Sindaco Falcomatà per il Processo Miramare. E, su questo, è intervenuto Francesco Nucara, noto e storico deputato reggino ed ex leader del partito repubblicano: “Con la costituzione della nuova giunta comunale e metropolitana si è cantato il De Profundis per l’aeroporto reggino. Il comune e la città metropolitana sono in mano al PD a sua volta ostaggio del sindaco sospeso. Il PD è l’artefice del disastro“, è l’incipit del suo pensiero social.

E poi va nel dettaglio: “La concessione con la quale lo scalo reggino è finito sotto le grinfie della SACAL è stata conclusa il 7/7/2017. Un piccolo inciso, molti amici reggini sono presi da un’idea fuorviante per cui i guai di Reggio sono dovuti alle vessazioni dei politici catanzaresi e cosentini (retaggi del 1970). Vediamo di stabilire la verità: la convenzione SACAL-ENAC, per la Sacal è stata firmata dal presidente dr. Arturo De Felice (cittadino reggino). L’artefice politico fu il presidente della Regione Mario Oliverio (PD), da immaginare con il consenso del capogruppo PD alla Regione, Sebastiano Romeo, del Presidente del Consiglio Regionale Nicola Irto (PD), del sindaco comunale e metropolitano Giuseppe Falcomatà (PD). E del PD erano pure il Presidente del Consiglio, il Ministro delle Infrastrutture e quello degli interni. Quest’ultimo reggino doc. Ci sono tutti gli elementi per revocare la concessione alla Sacal e non solo per i problemi finanziari, direi soprattutto per le numerose inadempienze del concessionario previste dall’atto concessorio relative allo scalo reggino. Domani riferirò in modo puntuale tutte le inadempienze e ne farò partecipe il Presidente della Regione“.

In conclusione, Nucara si pone una domanda: “Il Pd sarebbe d’accordo per la revoca? Sarebbe gradita una risposta. Il Pd tace? Allora continua ad essere complice!”