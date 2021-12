Giallo in Gazzetta Ufficiale, clamoroso commento contro il Governo: “ci vergogniamo di pubblicare questo allegato”. Poi la nota scompare

20 Dicembre 2021 12:58

E’ giallo in Gazzetta Ufficiale per la nota pubblicata contro il Governo: sta indagando la Polizia Postale

“Visto che nessuno dei ministri si è vergognato a firmare una simile legge, noi ci vergogniamo di pubblicare l’Allegato e ci limitiamo a pubblicare il testo coordinato (già più che sufficiente a provocare ulcere gastriche nei lettori)”. Potrebbe sembrare una confessione strettamente intima e privata tra più persone. Nulla di tutto questo. E’, anzi era, tutto pubblico. E lì ci è rimasto. E non in un “sitarello” qualunque, bensì in Gazzetta Ufficiale. E’ giallo per la nota pubblicata sul sito del Ministero delle Infrastrutture, una presa di posizione bella e buona contro il Governo e i Ministri che hanno firmato il decreto del Pnrr. Non si sa bene se trattasi di scherzo o di qualche hacker, ma di certo sulla questione sta indagando la Polizia Postale. La seconda ipotesi parrebbe essere stata scartata, per cui non dovrebbe essere difficile risalire all’accaduto e per questo prende sempre più corpo l’ipotesi che possa essere stata qualche figura “interna”.