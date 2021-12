Gli occhi del Governo su Reggio Calabria: pronto una norma straordinaria per le città metropolitane in pre-dissesto

14 Dicembre 2021 15:52

Reggio Calabria, insieme ad altre tre città metropolitane d’Italia, protagoniste del contributo straordinario pluriennale a cui il Governo starebbe pensando per aiutare i Comuni in pre-dissesto

Aiutare le città metropolitane in difficoltà con una norma speciale. E’ ciò a cui sta lavorando il Governo. Tra le città, oltre a Napoli, Palermo e Torino, c’è anche Reggio Calabria. Questi Comuni, in pre-dissesto, vedranno gli occhi attenti del Governo attraverso una norma da inserire in un emendamento ad hoc alla legge di Bilancio. Si prevede che lo Stato dia alle città metropolitane in difficoltà un contributo straordinario pluriennale, chiedendo in cambio impegni su fiscalità, riscossione, patrimonio e personale.