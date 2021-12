“No Green pass”, iniziativa a Piazza Duomo a Reggio Calabria. Il biologo Jodice: “è un crimine vaccinare i bimbi” [FOTO e INTERVISTA]

4 Dicembre 2021 19:56

No Green pass, iniziativa a Piazza Duomo a Reggio Calabria: “basta con lo Stato di emergenza imposto da un manipolo di criminali”

Proseguono le manifestazioni “No green pass” e contro le gestione della pandemia da parte del Governo Draghi in tutta Italia. Questa sera a Piazza Duomo a Reggio Calabria si è svolto un incontro pubblico di Bianca Laura Granato, l’ingegnere Giuseppe Reda, il medico biologo Mariano Jodice, ed in collegamento video con altri ospiti e con altre piazze d’Italia. “Dopo quasi due anni di stato di emergenza – affermano gli organizzatori- è giunto il momento di rivelare le loro menzogne, al fine di indicare a tutta le persone coscienti la strada da intraprendere per riottenere tutto ciò che meschinamente ci hanno sottratto. Uno stato di emergenza che tiene in piedi un muro che ci imprigiona, muro i cui mattoni sono fatti di leggi, decreti legge, DPCM, obblighi, infami lasciapassare, disposizioni antiscientifiche che regolano le nostre vite arrivando fin sotto la pelle. Tanti cittadini hanno avvertito la necessità di scendere in piazza per cercare verità”. Ai nostri microfoni, il dott. Mariano Jodice, si scaglia contro il vaccino ai bambini: “è un crimine ed un’infamia imposto da un Governo di criminali. La maggioranza dei medici la pensa come noi ma sono o comprati o impauriti e vi assicuro che sottovoce danno ragione a noi oppositori. I docenti? Al primo giorno di DAD si dovevano ribellare, sono dei traditori”, conclude. In alto la FOTOGALLERY, in basso l’INTERVISTA completa.