“No Draghi Day” a Reggio Calabria: adesione dell’associazione “La Cosa Pubblica”

3 Dicembre 2021 13:32

Reggio Calabria, Morabito: “l’associazione “La Cosa Pubblica” aderisce convintamente alla manifestazione nazionale indetta unitariamente dai sindacati di base italiani per contrastare le politiche dell’attuale governo”

Sabato 4 dicembre il sindacalismo di base e conflittuale torna nelle piazze italiane per il “No Draghi Day”, giornata di protesta nazionale contro “un governo che fin dalla nascita ha avuto una sola linea politica: l’aumento delle disuguaglianze”. “L’associazione “La Cosa Pubblica” – afferma il coordinatore Stefano Morabito– aderisce convintamente alla manifestazione nazionale indetta unitariamente dai sindacati di base italiani per contrastare le politiche dell’attuale governo Pd – Lega – M5S – Forza Italia retto da Mario Draghi, che avrà un suo importante appuntamento anche a Reggio Calabria sabato 4 dicembre alle 17.00 a piazza Camagna. L’obiettivo della mobilitazione è contrastare le politiche di Draghi, tutte orientate a indebolire ulteriormente i diritti dei lavoratori e dei disoccupati, vedi sbocco dei licenziamenti e attacco al reddito di cittadinanza, nonché a favorire gli interessi del settore privato e della grande impresa a scapito dei necessari investimenti nel settore pubblico, a partire dalla sanità, dalla scuola, dai trasporti. Nei primi mesi della pandemia, il terribile insegnamento offerto dal constatare la debolezza di un sistema sanitario fiaccato da decenni di politiche di ridimensionamento della sanità pubblica e di impoverimento delle piante organiche degli ospedali, la fragilità del sistema dei trasporti e di quello scolastico aveva fatto affermare a più d’uno che sarebbe stato necessario ripensare profondamente le politiche degli ultimi tempi. Pare essersi trattato, purtroppo, di una consapevolezza effimera: passato il primo momento di shock, nessun ripensamento, nessuna messa in discussione e, soprattutto, nessuna azione concreta è arrivata nel senso auspicato. Al contrario, l’emergenza si è convertita nella giustificazione e spesso nel paravento di decisioni che vanno decisamente nel senso di tutelare gli interessi dei forti a scapito dei deboli, del nord ricco del paese a scapito di un sud sempre più marginalizzato, dei privati a scapito del settore pubblico. Per queste ragioni, sposando convintamente le rivendicazioni dei sindacati di base USB, Cobas, Fuori Mercato, Orsa, che suppliscono all’inerzia e al silenzio di CGIL, CISL e UIL, completamente appiattiti sulle posizioni del governo Pd- Destra- 5 stelle, saremo presenti a piazza Camagna sabato 4 dicembre, convinti che, in un momento in cui la grande maggioranza degli italiani si trova senza rappresentanza e senza voce, è compito di ogni cittadino impegnarsi direttamente e manifestare il proprio dissenso pubblicamente”, conclude Morabito.