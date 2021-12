Nesci inaugura Centro Servizi Lamezia: “sarà volano per imprese e territorio”

20 Dicembre 2021 19:24

Nesci: “il nuovo Centro Servizi che abbiamo inaugurato a Lamezia Terme offrirà alle aziende spazi e servizi per svilupparsi, fare rete e aprirsi anche ai mercati esteri”

“La crescita economica e sociale della Calabria passa necessariamente dalle infrastrutture logistiche e produttive che devono supportare l’attività d’impresa. Il nuovo Centro Servizi che abbiamo inaugurato a Lamezia Terme offrirà alle aziende spazi e servizi per svilupparsi, fare rete e aprirsi anche ai mercati esteri. Sarà un volano per le nostre realtà imprenditoriali e per tutto il territorio”. Lo afferma la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci, che ha inaugurato il Centro Servizi per le Imprese di Lamezia Terme con il Sindaco Paolo Mascaro è il Presidente di LameziaEuropa Leopoldo Chieffallo. “Le aziende – aggiunge – avranno a disposizione un polo per l’internazionalizzazione con spazi espositivi e showroom, un polo formativo multimediale, sale e uffici attrezzati per il coworking e commercio elettronico, sale convegni e uno sportello unico per la certificazione. Il Centro Servizi favorirà anche lo sviluppo di tutta l’area industriale di Lamezia Terme sul piano economico e turistico, rafforzando la vocazione dell’area quale centro logistico e produttivo”, conclude Nesci.