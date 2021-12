Neonato morto sulla A20 Messina-Palermo, Confintesa: “mai più tragedia simile”

5 Dicembre 2021 09:12

Il comunicato di Domenico Amato, Segretario Nazionale di Confintesa Sanità, Renato Agugliaro, Segretario Confintesa Medici Sicilia, in merito alla morte del neonato a Mistretta

Il neonato morto a Mistretta rappresenta l’ennesimo fallimento della gestione sanitaria siciliana. “Siamo profondamente addolorati e ci stringiamo al dolore dei genitori del bimbo morto subito dopo il parto nel messinese. Riteniamo inconcepibile nel 2021 assistere alla scomparsa di un neonato a causa di una gestione irresponsabile e assolutistica della sanità pubblica regionale, ridurre i punti nascita o le aree mediche attrezzate senza predisporre un opportuno piano alternativo, dimostra tutta l’incapacità amministrativa dei soggetti deputati alla gestione della sanità pubblica regionale”. E’ quanto si legge in una nota di Confintesa Sicilia.

“Pur essendo da sempre favorevoli ad una spending review del sistema sanitario regionale – prosegue il comunicato – , non possiamo consentire che la revisione della spesa gravi sulla salute dei cittadini, a tal proposito, formuleremo all’Assessore alla Salute e al Dirigente del Dipartimento per la Pianificazione Strategica, un pacchetto di proposte valide, per sopperire al taglio indiscriminato dei punti nascita e degli svariati nosocomi effettuato dall’assessore e dai Dirigenti competenti. Come, ad esempio, la presenza nelle zone ad alta carenza di strutture mediche sanitarie attrezzate, di un’ambulanza medicalizzata in grado di intervenire prontamente in situazioni di gravi emergenze come infarti, ictus, incidenti stradali e di assistere le donne in procinto di partorire, così da evitare ulteriori tragedie”.

“Auspichiamo che l’Assessore alla Salute e il Dirigente del Dipartimento per la Pianificazione Strategica, accolgano favorevolmente le nostre proposte e si attivino in tempi celeri, al fine di scongiurare ulteriori tragedie”, così dichiarano il Dr. Domenico Amato Segretario Nazionale Confintesa Sanità e il Dott. Renato Agugliaro Segretario Regionale Confintesa Medici Sicilia.