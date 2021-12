“Nella memoria di Giovanni Paolo II”, l’Orchestra Filarmonica della Calabria protagonista su Rai 1 il 24 dicembre

20 Dicembre 2021 12:47

L’Orchestra Filarmonica della Calabria protagonista su Rai 1, il 24 dicembre, durante la trasmissione “Nella memoria di Giovanni Paolo II”

Diciassettesima edizione di “Nella memoria di Giovanni Paolo II”, in onda su Rai 1 venerdì 24 dicembre alle 23.45 su Raiuno. Il programma ideato tredici giorni dopo la morte di Giovanni Paolo II da Domenico Gareri, quest’anno vuole ricordare la devozione del Papa Santo alla S. Vergine. La diciassettesima edizione è stata prodotta presso il Santuario di S.Maria in Portico in Campitelli in Roma. Al centro del format le persone più amate da Giovanni Paolo II, persone che raccontano storie di rinascita, che invitano a guardare al futuro con maggiore speranza: diversamente abili, giovani dell’area penale, persone che hanno l’opportunità di partecipare da protagonisti attivi ad una serata arricchita da performance artistiche, contributi video e testimonianze di noti personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo e di rappresentanti delle istituzioni.

Tra gli ospiti speciali Arisa, Riccardo Fogli, Valerio Scanu, Rita dalla Chiesa, Sergio di Caprio meglio conosciuto come Capitano Ultimo, Marcella Reni, Pasquale Padovano, don Antonio Bomenuto con interventi in esterna di Raoul Bova, di Padre Adam Dzwigon Rettore del Santuario della Mentorella e di Mons. Pawel Ptasznik capo della segreteria polacca presso la Santa Sede .

Ad accompagnare testimonianze e momenti artistici l’Orchestra Filarmonica della Calabria diretta dal Maestro Filippo Arlia ed il coro Harmonia Mundi diretto da Giovanna Sparla e Isabella Abiuso. “Ringrazio Domenico per avermi invitato, l’orchestra aveva appena finito un programma molto difficile dedicato a Tchaikovsky e non era facile cambiare linguaggio musicale. È stato molto emozionante lavorare con delle voci pop così belle e conosciute“, dichiara Filippo Arlia. Il programma è stato Patrocinato dalle Conferenze Episcopali di Europa, è condotto da Domenico Gareri e Eleonora Daniele, scritto con gli autori Fausto Massa e Vittorio Ripoli per la regia di Giulio di Blasi e l’aiuto regia di Domenico Riccelli.