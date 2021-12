‘Ndrangheta, Morra a Reggio: “Stato distratto in Calabria”

7 Dicembre 2021 12:51

Reggio Calabria: le parole del presidente della commissione parlamentare antimafia Nicola Morra nel secondo giorni di audizioni in Prefettura

“Oggi abbiamo audito il procuratore Giovanni Bombardieri. A breve continueremo con i due aggiunti, Gaetano Paci e Giuseppe Lombardo. Sono emerse situazioni meritevoli di approfondimento, situazioni importanti. Abbiamo dati confortanti e allo stesso tempo abbiamo acquisito quegli elementi di cronicita’ emergenziali che caratterizzano questa situazione perche’ relativamente agli organici, soprattutto dell’ufficio gip del Tribunale, questo provoca ritardo nell’esame delle richieste che vengono prodotte dall’ufficio di Procura“. Lo ha detto il presidente della commissione parlamentare antimafia Nicola Morra nel secondo giorni di audizioni che si stanno tenendo alla prefettura di Reggio Calabria. “Non ci puo’ essere disallineamento tra organici della Procura e organici dei Tribunali – ha aggiunto – il fatto stesso di registrare queste distonie, fa capire che forse a Roma debbano investire diversamente sulla Calabria. Molto spesso lo Stato centrale sembra assente e quando lo Stato e’ assente mi sembra ovvio che siano altri a riempire determinati spazi lasciati vuoti. Io parlerei non tanto di poca efficienza, ma di voluta distrazione nei confronti dei bisogni del territorio e dell’amministrazione. Ieri per esempio ragionavamo della mancata approvazione dei bilanci dell’Asp di Reggio Calabria a partire dal 2013. Parlarne nel 2014 e’ un discorso, farlo a fine 2021 e’ un altro. Anche perche’ nessuno ha mai firmato quel bilancio e quegli successivi. Qua si sta cronicizzando una situazione emergenziale”. “I calabresi – ha concluso Morra – dovrebbero superare il loro atavico individualismo per far rete e costruire trame di societa’ civile con cui, attraverso l’associazionismo, combattere il fenomeno ‘ndranghetistico. Noi, come commissione, dovremmo addirittura essere qui piu’ presenti ma l’emergenza pandemica ci costringe a lavorare in maniera diversa da come vorremmo. Si fa quel che si puo’ nella speranza che lo Stato centrale, a Roma, prenda consapevolezza dell’emergenza ‘ndrangheta. O forse voglia prendere consapevolezza perche’ non e’ difetto di intelligenza ma e’ altro“.