‘Ndrangheta: due arresti a Vibo Valentia, erano sfuggiti alla misura cautelare nel 2019

Vibo Valentia: i due sono stati arrestati dai Carabinieri mentre si trovavano all’interno di un’abitazione di Conidoni

Nella serata del 14 dicembre 2021 gli operanti dei Carabinieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia, hanno dato esecuzione alla misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Salvatore Morelli e Domenico Tomaino, disposta a suo tempo dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro, sulla base della ritenuta sussistenza di gravi indizi in ordine al delitto di cui all’art. 416 bis c.p. e altro, circa la loro presunta partecipazione, con ruolo di rilevo, alla locale di ‘ndrangheta di Vibo Valentia. Gli stessi si erano sottratti alla esecuzione della misura cautelare, a suo tempo adottata dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, ed eseguita in data 19 dicembre 2019 nei confronti di numerosi altri indagati, nell’ambito del p.p. 2239/14 RGNR.

Per Salvatore Morelli e Domenico Tomaino il procedimento penale allo stato si trova nella fase del dibattimento dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia. Dopo il lungo periodo di tempo (quasi due anni) durante il quale si sono sottratti alla esecuzione del provvedimento di natura cautelare, emesso nel corso delle indagini preliminari, i militari dell’Arma dei Carabinieri, con il costante coordinamento della D.D.A. di Catanzaro, hanno localizzato gli stessi in un’abitazione di Conidoni, una frazione di Briatico. In considerazione della particolare conformazione dell’area di operazioni, l’intervento ha comportato l’impego di personale dei Cacciatori di Calabria, del Nucleo Investigativo Provinciale, del Raggruppamento Operativo Speciale e del Gruppo di Intervento Speciale dei Carabinieri che hanno agito con straordinaria professionalità.