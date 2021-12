Gianni Alemanno star NBA per una notte: taggato per errore al posto di Gianni(s) Antetokounmpo, gli americani impazziscono

2 Dicembre 2021 12:24

In NBA tutti pazzi per Gianni Alemanno: l’ex sindaco di Roma taggato per errore al posto di Giannis Antetokounmpo, i commenti dei fan sono tutti da ridere

“Politico di giorno, star NBA di notte“, per citare uno delle centinaia di commenti social. No, non stiamo parlando di LeBron James e del suo futuro, possibile, ingresso in politica, ma di un politico italiano che, per una notte, si è ritrovato ad essere ‘scambiato’ per una stella del basket americano. Tutto è nato da un errore social. Il media USA ‘The Score’, che vanta oltre 4 milioni di fan su Facebook, ha proposto una grafica sullo straordinario scontro fra Hornets e Bucks, nel quale l’MPV delle scorse Finals, Giannis Antetokounmpo, ha siglato 40 punti, 12 rimbalzi e 9 assist sfiorando una titanica tripla doppia. Tutto normale, se non fosse che il Gianni(s) taggato sia in realtà Gianni Alemanno! L’errore non è sfuggito ai milioni di fan della pagina che inizialmente si sono chiesti chi fosse, passando poi a commenti ironici sull’ex sindaco di Roma del tipo: “dal nulla Gianni Alemanno ha segnato 40 punti“; “Gianni Alemanno si alza dal logo… BAAAANG!!!“; “quindi Gianni Alemanno è il futuro della lega anche se è vecchio e un politico?“; “Politico di giorno, star NBA di notte. L’unico, il solo, il grande Gianni Alemanno!“.