Natale a Messina: a Piazza Cairoli il Questore ha consegnato una decorazione natalizia al sindaco De Luca

22 Dicembre 2021 22:26

“Natale in sicurezza”: sotto l’albero di piazza Cairoli consegnato al Sindaco De Luca una decorazione natalizia dal Questore di Messina

Il Questore Gennaro Capoluongo ha incontrato, nel corso di una breve cerimonia tenutasi stasera a piazza Cairoli, il Sindaco Cateno De Luca per donare simbolicamente alla comunità messinese una decorazione natalizia da allocare tra i rami dell’albero di Natale di piazza Cairoli. All’incontro ha preso parte l’Assessore con delega alla Sicurezza Urbana Dafne Musolino, insieme ad agenti del Corpo di Polizia Municipale, cui hanno fatto da cornice una rappresentanza di agenti del reparto a cavallo della Polizia di Stato. La decorazione realizzata dalla Questura di Messina manifesta quel legame interistituzionale “necessario e costruttivo per proseguire in strategie di prevenzione, di vigilanza e di controllo del territorio volte a garantire l’ordine e la sicurezza della cittadinanza”, ha detto il Sindaco De Luca nel ringraziare il Questore Capoluongo.