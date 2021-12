Nasce il Reggina Club Nord Italia: “è solo il primo, a breve anche una Academy a Roma con 600 ragazzi”

17 Dicembre 2021 21:50

Questa sera, a Como, è stato presentato il Reggina Club Nord Italia: per l’occasione, è stata annunciata anche l’imminente apertura di una Academy a Roma

Nella serata odierna, presso la città di Como, è stato presentato il Reggina Club Nord Italia. All’incontro sono intervenuti il general manager della Reggina 1914 Fabio De Lillo, il direttore Sportivo Massimo Taibi, il direttore di Reggina TV e responsabile pubbliche relazioni Maurizio Insardà e il dottor Rocco Imerti, presidente del club. Proprio quest’ultimo ha preso la parola alla presentazione, trasmessa dai canali ufficiali del club: “l’idea è nata per gioco. Quando il presidente Gallo acquisì la squadra, in alcuni di noi scattò qualcosa, formammo una chat tra amici che piano piano si allargò fino a diventare un club. Copriamo la fascia di tifosi amaranto che va dal Piemonte fino al Veneto. A me è venuta l’idea di questo nome quando vidi uno striscione con su scritto “Reggina Club Centro Italia”. Quindi, perché non “Reggina Club Nord Italia”?

Poi è stata la volta del General Manager Fabio De Lillo, che ha anche annunciato l’imminente nascita di una Academy a Roma: “la richiesta per istituire il club ci è stata avanzata un anno fa, ma poi il Covid ha rimandato tutto. Avremmo dovuto presentarla per Monza-Reggina dello scorso anno, ma ci siamo riusciti adesso. Questo è molto più di un club, è uno degli obiettivi del presidente Gallo, quello di riaccendere l’entusiasmo che alberga nei tifosi della Reggina sparsi per l’Italia. Questo è il primo di tanti club, abbiamo richieste in continuazione dal Nord. Un altro passo lo faremo a Roma, dove a breve ci sarà il “Reggina Club Roma Capitale“. Ma verso metà febbraio noi inaugureremo, durante la trasferta di Frosinone, la prima Academy della Reggina nella capitale, tramite l’accordo con il Sansa Roma, una delle storiche società della capitale. Ci sono 600 ragazzi che giocano e l’Academy sarà brandizzata Reggina. I migliori verranno ad allenarsi al Sant’Agata”.

In ultimo chiude il ds Taibi: “ringrazio Rocco Imerti perché ci fa ritornare a qualche anno fa, quando giocavo qua venimmo a giocare a San Siro e girammo per un quartiere dove c’era un club pieno di reggini. Ora si sta ricreando quell’entusiasmo e questo grazie al presidente”.