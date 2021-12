Nasce il progetto “Reggio Impresa”: imprenditori reggini uniti per lo sviluppo della città

21 Dicembre 2021 16:34

L’ambizioso progetto ha lo scopo di promuovere la città di Reggio Calabria nel campo dell’imprenditoria e dell’innovazione digitale e culturale

Un nutrito gruppo di imprenditori reggini ha fondato l’associazione denominata “Reggio Impresa”. L’ambizioso progetto ha lo scopo di promuovere la città di Reggio Calabria nel campo dell’imprenditoria e dell’innovazione digitale e culturale. L’obiettivo è quello di rafforzare l’identità della città e il suo tessuto imprenditoriale attraverso la cooperazione tra il settore pubblico e le iniziative private. Non riconoscendosi in una classica associazione di categoria, il gruppo di imprenditori ha voluto fortemente creare un progetto diverso con l’intenzione di poter offrire un impulso nel rilancio dell’economia e dello sviluppo sociale in tutto il territorio metropolitano.

“La cultura e il turismo sono una parte importante dell’economia locale, ma c’è molto di più a Reggio Calabria e attraverso ‘Reggio Impresa’ vogliamo mostrare i punti di forza della città come incubatore di innovazione e ricerca. Abbiamo ambizioni ed entusiasmo in parti uguali, siamo certi che attraverso sinergie ed idee propositive sia possibile offrire alla città un contributo che porterà alla nascita di progetti utili a proiettare Reggio Calabria in una fase nuova, di crescita e rilancio”. Queste le parole del neo-Presidente dell’associazione Sasha Sorgonà, eletto dal consiglio direttivo formato da un parterre di imprenditori molto noti in città, tra giovani e titolari di aziende storiche.

Sono membri del consiglio direttivo Giuseppe Praticò (in qualità di vice Presidente) Natalia Spanò, Remo Frisina, Paolo Destefano, Nando Polito, Nunzio Praticò, Valeria Versace, Giuseppe Bellè, Natale Sappatura e Gianluca Miceli. La nascita del progetto è l’evoluzione delle attività del comitato spontaneo “Commercianti Reggini” che già vanta al suo interno quasi un centinaio di imprese aderenti al circuito.