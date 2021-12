Mutuo per l’acquisto della casa: cosa devi necessariamente sapere

20 Dicembre 2021 10:31

Se ti stai accingendo all’acquisto di una nuova casa per la tua famiglia, di certo ha bisogno di qualche informazione in più sui mutui, uno strumento fondamentale per l’acquisto della casa.

Sono tantissime le persone che ogni anno decino di accendere un mutuo per acquistare un immobile, ed allo stesso modo sono diverse le banche che offrono la possibilità di ottenere un mutuo personalizzato che soddisfi al meglio le esigenze del cliente e si adatti meglio alle sue possibilità economiche; ad esempio molti istituti di credito prevedono la possibilità di ottenere un mutuo a tasso fisso oppure un mutuo tasso variabile, a seconda di quale sia la preferenza del cliente.

Vediamo insieme qualche dettaglio in più sui mutui e cosa c’è da sapere prima di stipulare il contratto con la banca.

Definizione del contratto di mutuo

Il mutuo è una figura contrattuale, prevista dal codice civile all’art. 1813, attraverso la quale due soggetti giuridici si impegnano l’uno per la corresponsione di denaro e l’altro per la restituzione di questo importo con l’aggiunta degli interessi e delle spese relative alla pratica.

Il meccanismo è quindi molto semplice: si ottiene una somma di denaro dalla banca e ci si impegna a restituirla pagando le rate ogni mese, stabile secondo il piano di ammortamento stipulato alla firma del contratto. Apparentemente il mutuo è simile al semplice finanziamento, in realtà la principale differenza è che nel mutuo è necessario prestare anche una garanzia reale. Ciò significa che sull’abitazione per la quale si sta richiedendo il mutuo verrà iscritta un’ipoteca al momento della sottoscrizione, per garantire il rimborso alla banca concedente.

Cosa c’è da sapere sul tasso d’interesse

Una questione molto rilevante quando si parla di mutui è quella relativa al tasso d’interesse, dato che questo inciderà in maniera importante sulle rate che il beneficiario del mutuo dovrà pagare alla banca.

Bisogna cominciare col dire che ci può essere sia il mutuo a tasso fisso, sia il mutuo a tasso variabile, ma cosa cambia e quale tra i due è più conveniente? La principale differenza tra i due tipi di tasso d’interesse sta nel fatto che i mutui a tasso variabile, per quanto riguarda gli interessi, seguono le oscillazioni dei tassi nei mercati finanziari, di conseguenza durante tutto il periodo di estinzione del mutuo il tasso non rimane mai stabile.

Il mutuo a tasso fisso prevede invece interessi che rimangono stabili dalla prima all’ultima rata. Non si può dire quale tra queste due tipologie di tasso sia maggiormente conveniente, da un lato il tasso fisso non ammette sorprese, dall’altro il mutuo tasso variabile può avere interessi inferiori e quindi risultare maggiormente conveniente.

In ogni caso spetta al cliente valutare la propria situazione finanziaria e l’entità del mutuo per effettuare una scelta consapevole e perfetta per le proprie esigenze, per questo motivo è possibile anche rivolgersi ad un consulente presso l’istituto finanziario per farsi consigliare al meglio.

Cosa sono TAN e TAEG?

Quando si parla di tassi d’interesse non si può non fare riferimento a TAN e TAEG, questi due indicatori sono fondamentali per comprendere a quanto ammonteranno gli interessi e quale sarà il costo totale del finanziamento.

Il TAN, che sta per tasso annuale nominale, indica la percentuale degli interessi, mentre il TAEG, che sta per tasso annuale effettivo globale, indica il costo complessivo del mutuo comprensivo sia di interessi che di spese accessorie, quindi ad esempio le spese di pratica.

Entrambi i dati sono espressi in percentuale e sono fondamentali per il cliente, dato che così potrà scegliere tra i vari mutui quello che faccia di più al caso proprio.