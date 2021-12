22 Dicembre 2021 17:05

Motta San Giovanni, sono 13 le schede Cis sottoposte all’attenzione della regione per un totale di quasi 60 milioni di euro di interventi per uno sviluppo sostenibile del territorio

La Giunta di Motta San Giovanni, a conclusione di uno studio che ha coinvolto tutti gli uffici comunali, tenendo conto del lavoro già prodotto in questi ultimi anni anche in conseguenza delle numerose segnalazioni e degli indirizzi di sviluppo espressi dai vari stakeholder in più occasioni, ha approvato tredici schede progettuali con l’auspicio che possano essere valutate positivamente dalla Regione Calabria ed inserite nel Contratto Istituzionale di Sviluppo.

Le tredici schede, per un totale di quasi sessanta milioni di euro, sono tutte coerenti con i quattro ambiti tematici di riferimento, economicamente significative, rispettano il requisito della sostenibilità ambientale e sono unite tra loro dalla comune ambizione di crescita sociale, culturale, occupazionale, economica.

“Abbiamo lavorato tutti prestando molta attenzione, consapevoli che si tratti di un’opportunità che il nostro territorio non può farsi scappare – dichiara il sindaco Giovanni Verduci. Abbiamo riletto gli appunti presi in occasione di ogni riunione di Consiglio e Giunta comunale, abbiamo tenuto conto degli impegni assunti in tutti gli incontri avuti in questi anni con le associazioni, le parrocchie, le organizzazioni di categoria, i tecnici, gli studiosi, gli imprenditori e i numerosi nostri concittadini. Abbiamo fatto la sintesi di tutto questo ricordando ogni singola richiesta, ogni esigenza emersa in questi anni, ogni input generato dai tanti mottesi che vivono fuori, anche in paesi stranieri, e che periodicamente ci suggeriscono soluzioni e nuove strade da percorrere”.

“Delle tredici schede – continua il primo cittadino – quattro sono dedicate a cultura, sport e turismo. La creazione di un parco archeologico di Santo Niceto con il recupero e il restauro dell’antica Chiesa dell’Annunziata e lo sviluppo di un percorso turistico che interessa tutto il territorio (5,2 milioni di euro). Il recupero e la valorizzazione dei luoghi della memoria con il Borgo dei Minatori (1 milione di euro). La realizzazione di un polo culturale, turistico ed enogastronomico che coinvolga più edifici e luoghi pubblici (1,5 milioni di euro). La riqualificazione del complesso sportivo “Leandro Azzarà” (1,1 milioni di euro)”.

“Altre quattro schede – aggiunge Verduci – interessano gli ambiti della mobilità e dell’ambiente. La riqualificazione delle aste fluviali, con la realizzazione dei relativi attraversamenti e dei tratti di viabilità e di raccordo, dei torrenti Ferrina (1milione di euro), Saetta e San Vincenzo (3 milioni di euro). La realizzazione di un nuovo collegamento viario tra il centro abitato di Lazzaro e quello di Motta, passando per la località Comunia (6,2 milioni di euro). Lo sviluppo economico e rurale attraverso la riqualificazione di tutta la viabilità secondaria ed interpoderale del nostro territorio (3,6 milioni di euro). Relativamente all’ambiente collegato con la riqualificazione urbana, abbiamo pensato al consolidamento dei costoni in frana in prossimità dei centri abitati (2,5 milioni di euro) e ad una nuova rete di pubblica illuminazione sostenibile (2,4 milioni di euro).

“Sicuramente le più importanti – evidenzia ancora il sindaco – sono le ultime tre schede. La riqualificazione della rete idrica, con la costruzione di nuovi serbatoi, la realizzazione di nuovi tratti di condotta e l’individuazione di nuove fonti di approvvigionamento (15,5 milioni di euro). La riqualificazione della rete fognaria, con in particolare la realizzazione di nuovi tratti e lo spostamento di quelli situati in prossimità dei corsi d’acqua (13,5 milioni di euro). Completa questo elenco la scheda progettuale per la messa in sicurezza, il recupero e la riqualificazione ambientale dell’ex discarica Comunia con destinazione finale a parco sperimentale della resilienza (3,5 milioni di euro)”.

“I Comuni – conclude Verduci – stanno attraversando un periodo di difficoltà dovuto alle poche disponibilità di bilancio e alla forza lavoro sottodimensionata. È molto importante che la Città Metropolitana e la Regione Calabria non rinuncino a supportare i sindaci nelle prossime ed imminenti sfide”.