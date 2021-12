Motta San Giovanni, gli auguri del presidente del consiglio comunale Beniamino Mallamaci

24 Dicembre 2021 10:40

Motta San Giovanni, Mallamaci: “in occasione del Santo Natale voglio esprimere i più sinceri e affettuosi auguri a tutti i cittadini del nostro amato Paese”

“In occasione del Santo Natale voglio esprimere i più sinceri e affettuosi auguri a tutti i cittadini del nostro amato Paese. Nonostante il particolare periodo che stiamo attraversando, in questi anni ho avuto la fortuna di conoscere una Comunità che ha voglia di guardare avanti senza paura”. E’ quanto afferma Beniamino Mallamaci, Presidente del Consiglio comunale di Motta San Giovanni. “Pur nella consapevolezza che ognuno può portare nel cuore gioia, affetti, fatiche, lutti, rabbia e sogni, le festività natalizie e l’arrivo del nuovo anno rappresentano sempre un importante momento di riflessione e di fiducia in un futuro più sereno. Quand’ero bambino, erano la luce dell’albero di Natale e le campane della messa di mezzanotte a far risplendere il regalo di Natale che ricevevo; oggi invece mi rendo conto che Natale non è aprire i regali quanto aprire i nostri cuori agli altri. Ed è proprio questo l’augurio che voglio fare a tutti voi: questa festività sia occasione per essere una comunità aperta all’altro, vicina alla famiglia, amica degli anziani e dei suoi giovani. Tutto ciò per farci riscoprire il vero Natale, quello dell’empatia, dei sentimenti, dello stare insieme, della solidarietà e del senso di famiglia. La conclusione dell’anno inoltre induce inevitabilmente ad una riflessione su ciò che è stato fatto e su quanto si potrebbe e si deve ancora fare, sugli obiettivi conseguiti e sulle proposte. In questi anni abbiamo lavorato con tenacia e serietà… l’impegno è quello di continuare a farlo, guardando avanti con rinnovata energia e fiducia. Concludo augurando a tutti voi, cittadine, cittadini, studenti, anziani, giovani, autorità sanitarie, civili e religiose, un Natale sereno ed un Nuovo anno se possibile migliore di quello passato, con la speranza che questa festa possa alimentare l’amore per la nostra Comunità e rafforzare la volontà di collaborazione per la costruzione del nostro futuro. Buone feste”, conclude Mallamaci.