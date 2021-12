Tragedia a Cittanova, il comandante della Polizia Municipale Giacomo D’Amico stroncato da malore improvviso. Proclamato il lutto cittadino

26 Dicembre 2021 14:14

Lutto cittadino a Cittanova per l’improvvisa morte del comandante della Polizia Municipale Giacomo D’Amico

Tristezza e sgomento a Cittanova per la morte del comandante della Polizia Municipale, dott. Giacomo D’Amico, deceduto oggi, 26 dicembre, a seguito di un improvviso malore. Tutta la cittadinanza di Cittanova è adesso costernata dall’improvvisa dipartita del Comandante e il sindaco del paese ha quindi ritenuto opportuno proclamare il lutto cittadino per domani, lunedì 27 dicembre, giorno nel quale si svolgeranno i funerali del compianto. Sempre nella giornata di domani tutti gli Uffici Comunali rimarranno chiusi e sono sospese tutte le manifestazioni in programma.

Il decesso di D’Amico provoca grande tristezza in tutta la provincia di Reggio Calabria e in modo particolare a Scilla dove lo stesso D’Amico era molto conosciuto sempre per aver ricoperto l’incarico di comandante della Polizia Municipale nel noto borgo della Costa Viola.