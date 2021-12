Tragedia durante il viaggio di nozze: 36enne muore improvvisamente d’infarto sotto gli occhi del marito

30 Dicembre 2021 22:13

Una donna 36enne è morta durante il viaggio di nozze e sotto gli occhi del marito: si è accasciata al suolo per un infarto

Marzia Saddemi, 36 anni, era avvocato e docente universitario presso l’Università Statale di Milano. Nel pieno degli anni, fresca sposa, si è accasciata al suolo davanti al marito ed è morta durante il viaggio di nozze. Fatale, per lei, un infarto. Era convolata a nozze con Matteo, sua dolce metà, solo lo scorso 18 dicembre, e i due avevano deciso di trascorrere un periodo insieme da soli in Val Pusteria, Alto Adige. Durante una sessione di trekking, però, la donna si è accasciata al suolo in seguito a un malore improvviso. Un’aritmia cardiaca le ha causato una fibrillazione molecolare e, nonostante i soccorsi, la donna è deceduta la notte della Vigilia di Natale.