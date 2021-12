Tragedia a Udine: ragazza 14enne muore improvvisamente, era stata colta da malore a scuola

5 Dicembre 2021 19:02

Una 14enne friulana, Giada Furlanut, è morta improvvisamente dopo essere stata colta da malore qualche giorno fa: famiglia e comunità di Fiumicello Villa Vicentina in lutto

Giada Furlanut, ragazzina 14enne di Udine, non c’è più. Tutta la comunità di Fiumicello Villa Vicentina è in lutto e in religioso silenzio per la prematura e improvvisa scomparsa della giovane, morta all’ospedale di Cattinara del capoluogo giuliano. Qualche giorno fa, il 29 novembre, era stata ricoverata in seguito a un malore avuto a scuola. Giada giocava a pallavolo, nella Asd Pallavolo Pieris. I genitori, sconvolti dal dolore, hanno acconsentito all’espianto degli organi. Il Sindaco di Fiumicello Villa Vicentina, Laura Sgubin, ha espresso cordoglio alla famiglia: “posso soltanto dire che per una simile disgrazia non ci sono parole e che sono vicina alla famiglia. Il massimo riserbo e rispetto della privacy è la mia priorità”.