Minacce dai No vax, Massimiliano Fedriga sotto scorta. La solidarietà di Occhiuto: “avanti uniti”

6 Dicembre 2021 12:59

Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni, è attualmente protetto da una scorta a causa delle minacce ricevute dai No vax

Massimiliano Fedriga, Governatore del Friuli Venezia Giulia e Presidente della Conferenza delle Regioni, dalla scorsa settimana si trova sotto scorta a causa delle decine di minacce ricevute dai No vax. Fedriga si era più volte espresso in termini positivi a favore della campagna vaccinale, finendo nel mirino della parte estrema di chi è contrario al vaccino. Secondo quanto riporta l’Ansa, due persone accompagnano Fedriga ovunque, tenendo d’occhio la situazione. “Spero – conferma Fedriga – soprattutto per la mia famiglia, che questa situazione possa risolversi nel minor tempo possibile“. Sabato scorso al governatore è stata somministrata la terza dose di vaccino di Moderna.

La solidarietà del presidente della Regione Calabria Occhiuto: “avanti uniti”

“Solidarietà al presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, sotto scorta dalla scorsa settimana a causa delle minacce ricevute dai no vax. Andiamo avanti, tutti i governatori, uniti, per salvaguardare la salute dei cittadini e il benessere dei nostri territori”. Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.