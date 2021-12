Milazzo: si avvicina a 300 il numero dei positivi al Covid

27 Dicembre 2021 12:43

Si avvicina a 300 il numero dei positivi al Covid a Milazzo. Il dato odierno registra infatti rispetto alla vigilia di Natale, un incremento di ben 38 persone e così il numero dei contagiati passa da 249 a 287. La città continua ad essere classificata in “zona arancione” con tutte le prescrizioni che sono previste dalla normativa, ma il virus si sta diffondendo in maniera rapidissima soprattutto tra i bambini. Continuano a registrarsi criticità nella comunicazione dell’esito dei tamponi molecolari eseguiti presso le postazioni dell’Usca, in quanto le richieste sono in continuo aumento. Quotidiani gli appelli del sindaco Midili al distanziamento e al mantenimento della mascherina obbligatoria, oltre alla vaccinazione, ma la situazione resta di altissima attenzione.