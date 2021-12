Milazzo, i proventi del “San Martino Fest” per il restauro dell’affresco seicentesco della chiesa di San Papino

28 Dicembre 2021 15:57

Raccolti 3600 euro grazie alla quinta edizione del “San Martino Fest 2021”: i proventi saranno destinati al restauro dell’affresco seicentesco della chiesa di San Papino

Lo scorso 20 dicembre presso la chiesa di S. Papino, nel corso di una breve cerimonia, è avvenuta la consegna del simbolico assegno derivante dalle offerte della quinta edizione del “San Martino Fest 2021“. La manifestazione svoltasi il 13 novembre in piazza S. Papino è stata organizzata dalla Parrocchia SS. Crocifisso, insieme all’Associazione Culturale “San Martino Fest” ed al patrocinio dell’Amministrazione Comunale e, nonostante le restrizioni del rigoroso piano anti-COVID elaborato insieme al locale Commissariato, ha confermato il successo delle precedenti edizioni con la presenza di centinaia di persone che nel corso dell’intera serata hanno visitato i vari stand di artigianato, antiquariato e degustato le tradizionali pietanze con l’immancabile vino novello, le caldarroste e i panini con la salsiccia.

L’organizzazione così come preventivamente concordato ha destinato il ricavato dell’evento, 3.600 euro, a sostegno della raccolta fondi indetta dai frati minori di S. Papino per i lavori di restauro dell’affresco seicentesco rinvenuto nell’altare del SS. Crocifisso mentre le offerte derivate dall’edizione del 2019 hanno sostenuto il restauro dello stesso Crocifisso, nonché iniziative che l’Associazione ha organizzato a favore delle famiglie disagiate del territorio.

Il parroco P. Stefano Smedile ringraziando tutti coloro i quali si sono attivati per la buona riuscita della sagra ha comunicato che i lavori di restauro dell’affresco, dopo i vari nullaosta e le dovute autorizzazioni, sono finalmente iniziati lo scorso novembre e ha informato che si è proceduto allo smontaggio dell’altare ligneo, alla messa in sicurezza dell’affresco e allo stacco dello stesso; in questo momento sia la macchina lignea come anche l’affresco si trovano nel laboratorio della ditta Calvagna Giovanni di San Gregorio (Catania) per i lavori di restauro.

Anche in Presidente della Regione On. Nello Musumeci ha visitato, lo scorso 3 dicembre, la chiesa di San Papino per visionare i lavori mostrando particolare interesse.